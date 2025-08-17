著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だったおおえもんさん家族の家は、買値プラス440万円の価格で売りに出されました。さっそく内見希望者が現れるも、次に立ちはだかった壁は、部屋の片付けです。『新築を2年で売って移住した話』第7話をごらんください。 内見希望者にきれいな状態の家