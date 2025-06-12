『におい対策』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
服の生乾き臭を不潔と感じる女性は58%超で、男性の25%と大差がある
プレジデントオンライン
入居3か月での不具合は借主の落ち度とは考えにくく貸主負担が原則とのこと
弁護士JPニュース
洗浄液を入れるとピンク色の氷が出て透明に戻ったら完了の目安になるとのこと
オリコンニュース
朝に1分間41度のシャワーを浴びるだけで夕方まで皮脂を抑えられるという
よろず~ニュース
週刊女性PRIME
「凄いにおいになったりするんですけど」「みんな10円玉を入れる」と言及
スポニチアネックス
におい対策で大切なのは、排水口の内側に残った油汚れを落とすことだという
ESSE-online
女性が周囲の異性に対し不快だと思う臭いは、「口臭」が42.4%で1位に
ABEMA TIMES
靴箱の扉を定期的にあけて空気を入れ替えると、靴のにおいはリセットされる
玄関マットを処分して、ズレた玄関マットや来客用スリッパなどを処分
ママスタ☆セレクト
ママリ
WEB CARTOP
服の数を減らしてクローゼット内のカビを防止、靴の数を見直して掃除が楽に