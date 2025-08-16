有史以来、人類を虜にしてきた肉。噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在している。今回はさまざまな日本各地にある肉の美味しいお店の中から、東京都台東区根岸に存在する老舗の絶品焼肉店をご紹介したい。お店の名前は「鶯谷園」だ。・1968（昭和43）年に創業した絶品焼肉店、それが「鶯谷