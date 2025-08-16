有史以来、人類を虜にしてきた肉。

噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。

そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在している。

今回はさまざまな日本各地にある肉の美味しいお店の中から、東京都台東区根岸に存在する老舗の絶品焼肉店をご紹介したい。

お店の名前は「鶯谷園」だ。

・1968（昭和43）年に創業した絶品焼肉店、それが「鶯谷園」

こちらのお店、1968（昭和43）年に創業した焼肉店。

1968年（昭和43年）といえば、メキシコオリンピックが開催され日本代表がウエイトリフティングや体操、サッカーなどで世界をあっと驚かせた年。

さらにこの年は、川端康成がノーベル文学賞受賞、アメリカ統治下であった小笠原諸島が日本に復帰、日本のGNPがついにアメリカについで世界第2位になるなど、世界における日本の地位が高まってきていた時代でもある。

そんな時代に鶯谷駅から徒歩3分の場所という場所で生まれた焼肉店は、今なお多くの人々においしくてリーズナブルな焼肉を提供し続けているのだ。

それゆえかなり前から予約をしないと焼肉を味わうことが難しい、それほどの人気店としても有名なのだ。



・絶品焼肉をリーズナブルな価格で味わえるお店、それが「鶯谷園」

こちらのお店の素晴らしさは、提供されるお肉を見ればすぐにわかる。

厚切りタンや特上カルビ、ロースなど、最も高い価格帯のものをオーダーしても



1人前2000円以下でオーダーできる。



もちろん通常のメニューであっても非常に美味であり、特上でなければ1000円以下で味わうことが可能なのだ。



また限定品はさらにリーズナブルな価格で提供されているから、こちらも見逃せない。



それらをロースターで焼いて味わえば、最高の鶯谷園タイムがスタートする。



もちろん肉以外のメニューも充実しているため、何をオーダーしても楽しむことが可能だ。



もし偶然にもこちらのお店の予約を取ることができたのであれば、絶品の焼肉を味わってみてはいかがだろうか？

きっとそこには、長きにわたって愛され続けてきた素晴らしい味わいがあるに違いないのだ。

＜お店の情報＞

お店 焼肉 鶯谷園（ウグイスダニエン）

住所 東京都台東区根岸1-5-15

営業時間

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 16:00 から 00:30

土曜日・日曜日・祝日 15:00 から 00:30

