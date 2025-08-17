◆米大リーグカブス３―１パイレーツ（１６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が１６日（日本時間１７日）、本拠のパイレーツに先発し、７回をソロ被弾のみによる１失点と好投した。勝敗はつかず９勝目はならなかった。カブスは８回に鈴木誠也外野手の勝ち越し適時打などが生まれ、３―１で勝利した。初回から打者１０人連続アウトに仕留めていた４回１死で２番ファムと２巡目の対戦。真ん中