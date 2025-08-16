2025年8月14日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国のトランプ政権による対中政策が矛盾しているとする仏紙ル・モンドの社説を紹介した。記事によると、同紙は今年5月2日にフィナンシャル・タイムズ紙の記者ロバート・アームストロング氏が、関税問題をめぐるトランプ大統領の態度を表現すべく「トランプは常に臆病（Trump Always Chickens Out）」を意味する「TACO」という言葉を