初回の第1打席でヘンドリクスから三塁打【MLB】エンゼルス 6ー5 ドジャース（日本時間14日・アナハイム）また偉業を達成した。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。マウンドに上がる前に初回表、第1打席で右翼線に三塁打を放った。カナダメディア「スタッツ・センター」によると、“伝説打者”たちを合計してどうにかたどり着く領域を、一人で複数