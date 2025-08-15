初回の第1打席でヘンドリクスから三塁打

【MLB】エンゼルス 6ー5 ドジャース（日本時間14日・アナハイム）

また偉業を達成した。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。マウンドに上がる前に初回表、第1打席で右翼線に三塁打を放った。カナダメディア「スタッツ・センター」によると、“伝説打者”たちを合計してどうにかたどり着く領域を、一人で複数回達成したようだ。

見せ場はいきなりやってきた。初回無死、技巧派ヘンドリックスの甘く入ったチェンジアップを振り抜き、打球速度107.2マイル（約172.5キロ）で右翼線へ運んだ。快足を飛ばして三塁に到達。今季最長の12試合連続安打とした。さらに、続くベッツの左前適時打で先制のホームを踏んだ。

「スタッツ・センター」は自社X（旧ツイッター）を更新。「通算で『三塁打8本以上、盗塁17以上、本塁打43本以上』を記録したシーズン数」の選手を紹介し、「3回：ショウヘイ・オオタニ（2021年、2023年、そして本日のエンゼルス戦での三塁打により2025年） 3回：MLB史上その他の選手数の合計：ウィリー・メイズ（1955年、1964年の2回）、ベーブ・ルース（1921年）、ルー・ゲーリッグ（1931年）」と綴った。

40本塁打以上を打つパワー、三塁打と盗塁を積み重ねるスピードを持った選手だけが到達できる偉業。メイズ、ルース、ゲーリッグは言わずと知れた殿堂入り選手で、MLB史における“GOAT”だ。歴代最高の5ツール・プレーヤーと言われたメイズすらも2回のなか、早くも歴代最多を更新。またしても歴史を塗り替えてみせた。（Full-Count編集部）