横浜の主将が話題甲子園球場で開催中の第107回全国高校野球選手権で「大谷翔平」にソックリな選手が野球ファンの間で話題となっている。秋、春に続く日本一がかかる横浜（神奈川）。阿部葉太主将（3年）が注目を集めた。左打席に立ち、少し首を動かす素振りをしながらバットを顔の高さで構える。ボール球を見送ると腰に手を当ててベンチの方向を確認した。ネット上では阿部の仕草が「大谷翔平に似ている」と話題に。「打席を