チェルシーは開幕前から守備の要を怪我で欠くようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する22歳のイングランド代表DFリーヴァイ・コルウィルは前十字靭帯を損傷したという。チェルシーの下部組織出身であるコルウィルは2020年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後はハダースフィールド・タウンやブライトンにレンタル移籍で経験を積むことに。2023年5月にチェルシーに復帰して