長渕剛の個人事務所がイベント会社に破産を申し立てたと報じられた ツアー分配金など約2億6千万円が未払いとされると「女性自身」が伝えた 長渕も「絶対に許してはならないイベンター」としている、と全国紙記者