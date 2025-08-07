¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×Ä¹Þ¼¹ä¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¡È²¯Ä¶¤¨Ì¤Ê§¤¤¡É¤Ë·ãÅÜ¤â¡ÄÂç¼ê¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤»ö¾ð¡×
8·î6Æü¡¢Ä¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ËÇË»º¿½Î©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÉôÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ»æµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ä¥¢¡¼Ê¬ÇÛ¶â¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤Ê¤É¡¢Ìó2²¯6ÀéËü±ß¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼Âå¶â¤ÎÂçÈ¾¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÇä¾å¤ò¼«¤é¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤º¡¢²£ÎÎ¤ËµÚ¤ó¤À¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÇ¸Ç¤¿¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¡É»ÑÀª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ä¹Þ¼¤µ¤ó¼«¤é¤â¡ØÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤ËÄ¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2010Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤À¡£Ä¹Þ¼¤È¤Ï23Ç¯5·î¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢24Ç¯6·î¤«¤é2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¤ä¥°¥Ã¥ºÀ½ºî¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÄ¹Þ¼Â¦¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ½ª¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Þ¼¤òÃÎ¤ë¸µÂç¼ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò½Ð¿È¤Î¸½Ìò²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤¯¡¢¡È°µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂç¼ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤ÏÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤È¤Î»Å»ö¤ò¶áÇ¯¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤âº£¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯Á°¤Ë¡¢°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Ä¹Þ¼Â¦¤Ï·º»ö¹ðÁÊ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼ÒÂ¦¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÁûÆ°¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£