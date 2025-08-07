Ｈｍｃｏｍｍがカイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。人工知能（ＡＩ）の研究開発及び社会実装をビジネスモデルに、音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を活用したプロダクトを提供している。足もとの業績も好調で２５年１２月期は５３％増収、８４％営業増益と大幅な伸びを見込む。そうしたなか、６日取引終了後に生成ＡＩによる対話型ＡＩエージェント「Ｔｅｒｒｙ２」を正式リリースし