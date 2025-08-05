【明治安田J2リーグ】ジェフユナイテッド千葉 2−2 いわきFC（8月2日／フクダ電子アリーナ）【映像】ハイキックが顔面を直撃した瞬間故意ではなかったとはいえかなり危険なプレーだった。ジェフユナイテッド千葉のFW呉屋大翔がハイボールに足を出したところに、いわきFCのDF堂鼻起暉が頭から突っ込んで接触。大事には至らなかったが、一歩間違えると大事故につながりかねないシーンにファンが騒然となった。千葉は明治安