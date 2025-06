【Summer Game Fest 2025】 6月7日6時 配信開始 配信番組「Summer Game Fest 2025」にて、NEOWIAZのソウルライクアクション「Lies of P」のDLC「Overture」が本日6月7日に配信されることが明らかにされた。 「Overture」では「Lies of P」本編の前日譚が語られる。配信は全プラットフォームで行なわれる。 【SUMMER GAME FEST 2025 (4K60FPS): Official Livestream, Today, Jun