電気ケトルでお湯を沸かすと、あとで洗うのが大変だから気軽に使いにくいな〜と感じることがありますよね。そんな時に使ってみてほしいアイテムがダイソーにあります！電子レンジが使用できる万能グッズで、1つ持っておくと様々な場面で活躍しますよ。洗い物の負担も少ないので、ガシガシ使いたい時にうってつけです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：万能メジャーカップ（1L）価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅12cm×