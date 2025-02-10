女優の高石あかり（22歳）が、2月9日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。連続ドラマ「御上先生」に、林修氏が学生役として出演していても「友だちにはなれない」と語った。日曜劇場「御上先生」に出演している常盤貴子に、林修氏がインタビューを行い、スタジオには「御上先生」に生徒役で出演している影山優佳と高石あかりも登場。林氏が予備校講師として「進学校」の描き方について「進学校の勉強が