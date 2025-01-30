ＦＯＭＣを受けドル円は１５５円台で上下動一旦様子見の姿勢を強調＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、午後にＦＯＭＣの結果が発表なり、政策金利は予想通りに据え置かれたものの、声明でインフレ目標への進展に関する文言が削除されたことで、為替市場はドル買いで反応。その後のパウエル議長の会見でも「政策スタンスの調整を急ぐ必要はない」と言及したことから、ドル円は１５５円台半ばまで一旦上昇した。 しか