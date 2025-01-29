ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:28¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:28¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 4.195¡Ê0.000¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.536¡Ê+0.002¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.781¡Ê+0.010¡Ë ´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨2.411¡Ê+0.010¡Ë ¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£ËÜÆü¤Ï»Ô¾ì¤âÍî¤ÁÃå¤¯Ãæ¡¢Íø²ó¤ê¤Ï½ª»Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¿­¤ÓÇº¤ó¤À¡£ÌÀÆü¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤òÁ°¤ËÍÍ»Ò¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£·Ç¯ºÄ