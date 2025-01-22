テレビ朝日は1月22日、公式サイトを更新し、タレント・中居正広（52歳）の冠番組「中居正広の土曜日な会」の打ち切りを発表した。同局はこの日、公式サイトに「中居正広さん出演番組 及び 社内調査に関して」と題する文書を公開。「『中居正広の土曜日な会』は、視聴者の皆様からの様々なご意見、アドバタイザーの反応などを踏まえ、放送継続の環境になく打ち切ることを、編成幹部が中居さんに直接伝えご理解頂きました。4月以降の