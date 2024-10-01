台風第１８号は、大型で非常に強い台風から、大型で猛烈な台風に変わり、南シナ海をゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。 【写真を見る】どうなる台風18号最大瞬間風速75メートルに発達も迷走台湾に停滞し沖縄に近づくのは5日以降か…今後の進路とヘクトパスカルは 大型で猛烈な台風第１８号は、１日９時には南シナ海の北緯２０度３５分、東経１１９度３５分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます