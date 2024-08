“アジア排除”で批判されているEurosportのパリ五輪ポスター(X「@eurosport」より)8月12日、1枚のポスターをXにポストしたのは、欧州を中心に放送されるスポーツ専門放送局「Eurosport」。エッフェル塔をバックに、各国のさまざまな競技の選手がコラージュされ「The Greatest Show on EarthParis 2024, we will never forget you」(※編集部訳:地球上でもっとも偉大なショーパリ2024、私たちは決してあなたを忘れない)