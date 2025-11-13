ニューストップ > スポーツニュース > 男子73キロ級・パリ五輪銅メダルの橋本壮市が現役引退を発表 パリ五輪(2024) スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス 男子73キロ級・パリ五輪銅メダルの橋本壮市が現役引退を発表 2025年11月13日 13時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 柔道男子73キロ級で、2024年のパリ五輪銅メダルの橋本壮市 13日、所属会社のパーク24を通じ、現役を引退すると発表した 長年にわたり日本男子の黄金階級をけん引した 記事を読む 関連の最新ニュース パリ五輪(2024) 記事時間 男子73キロ級・パリ五輪銅メダルの橋本壮市が現役引退を発表 記事時間 02/11 16:11 パリ五輪での性別問題 国際ボクシング連盟がIOCに対し法的措置を予定 記事時間 01/14 20:13 米主要企業が「多様性」に逆行する動き…日本にも影響か おすすめ記事 廃部→移籍の紆余曲折へて広島入りした小俣さん カープ初優勝の１９７５年は長嶋巨人との対戦で鮮烈投球 2025年11月7日 10時0分 【楽天】来季から内野守備走塁コーチの元ロッテ・渡辺正人がグラウンドへ 三木肇監督は高校の先輩「憧れの選手だった」 2025年11月13日 13時23分 伊藤匠2冠 74手で菅井八段撃破「連敗スタートから五分に戻せたのは良かった」王将戦挑戦者決定リーグ 2025年11月10日 19時41分 まさか…若手主体の広島打線に９失点 侍ジャパン・隅田が明かす乱調の原因 2025年11月11日 5時30分 人間はどこまでも行ける切符、おしまいはない 一人芝居「イッセー尾形の右往沙翁劇場」／連載４ 2025年11月9日 5時0分