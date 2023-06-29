6月13日、静岡県の川勝平太知事（74）が定例会見で記者から“集中砲火”とでも言うべき厳しい質問責めにあった──。このニュースをお伝えするには、まずは川勝知事がリニア中央新幹線の工事で奇妙な“主張”をしていることから説明しなければならない。＊＊＊【写真を見る】2027年開業は「絶望的」各地では着々と工事が進む「リニア中央新幹線」事の発端は2月20日、JR東海が「山梨県内において静岡県側に向けて実施する高