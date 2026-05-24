静岡県警は２２日、情報公開請求を受けて開示した公文書の電子データで、個人情報を読めないようにする「黒塗り」に不適切な処理があり、計１万４２３９人分の氏名や電話番号が漏えいした恐れがあると発表した。県警によると、昨年６月５日〜今年２月１７日に開示した１０件の公文書のデータが、特定のソフトウェアを使用したり、操作したりすると、名前や電話番号が見えてしまう状態だったという。４月２８日に警察相談課職