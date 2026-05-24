実家のような安心感「いらっしゃい、どこからきたの」。渋谷のお茶屋「Ｇ−ＣＨＡ＆Ｂａ−ＣＨＡ（ジーチャバーチャ）」を訪れた客がのれんをくぐると、サングラス姿で個性豊かな衣装を身にまとった「じいちゃん」「ばあちゃん」たちが声をかける。店内はおしゃれなつくりだが、どこか実家のような安心感が漂う。２３歳の客「こんな格好いい年の取り方したい」ジーチャバーチャは今年３月、テイクアウト専門のお茶屋としてオー