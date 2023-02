MicrosoftがAIに自動でマインクラフトをプレイさせる機能を開発していると、Semaforが報じています。この機能はマインクラフト内でAIに何かしら作業(特定のオブジェクトの作成)をお願いするなどに利用されるようですが、記事作成時点では内部デモンストレーションの段階にあり、すぐにあらゆるユーザーが利用できる機能として実装されることはないようです。What Microsoft’s new AI demo for Minecraft means for gaming | Semaf