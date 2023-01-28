作りかけ？いいえ、これでいいんです。完成しているのに完成していない不思議なケーキが話題になっている。【映像】「未完ケーキ」の作り方それは、ニコニコ動画で活躍中のロウアイキューさんが作成したケーキ。ロウアイキューさんはこれまでも「きのこの山を運ぶクマ型クッキー」などユニークなスイーツを公開してきた。今回、公開されたのは「未完ケーキの作り方です。」とのつぶやきと共に投稿された動画。「完成している