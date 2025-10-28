今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『リリウムの書架 / 彩澄しゅお・彩澄りりせ』というFtyさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）Music / Lyrics：FtyIllustration：アカシアMovie：KyomuLogo Design：302Vocal：彩澄しゅお・彩澄りりせ﻿リリウムの書架 / 彩澄しゅお・彩澄りりせホロライブ所属・白上フブキ氏への楽曲提供など、ボカロPとして活躍するFty氏が、文学的で心に深く響く新曲『リリ