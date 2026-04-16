ニコニコ動画は4月15日、スマートフォンアプリ向けの新機能として「ニコニコショート」をリリースしました。iOS版（Ver.12.25以降）およびAndroid版（Ver.9.0.0以降）のアプリを最新バージョンにアップデートすることで利用可能となります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■お馴染みの流れるコメントはそのままに縦型動画を次々視聴新たに実装された「ニコニコショート」は、画面の上下スワイプ操作で縦型