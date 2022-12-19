新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを受けて世界的に旅行する人々の数は急減しましたが、その後の規制緩和に伴って旅行需要は拡大しつつあります。ところが、世界15カ国に住む1万6000人を対象にしたアンケートで、「日本人の旅行離れ」が浮き彫りになったことを海外メディアのCNBCが報じています。Don't want to travel? Many in Japan say they’ll 'never travel' againhttps://www.cnbc.com/2022/12/19/dont-wan
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