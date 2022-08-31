◆ 甲子園を終えて見えた"評価"仙台育英の初優勝で幕を閉じた夏の甲子園。この後はU-18・W杯、国体なども控えているが、高校生のドラフト候補については、スカウト陣の評価がほぼ固まったと言えそうだ。今回も甲子園未出場の選手を含め、2022年の高校生ドラフト候補について、スカウトや関係者の話などから主な有力候補について紹介したい。前回の投手編に続き、今回は野手編。なお、現時点で大学への進学希望を表明している選