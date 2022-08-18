夏の甲子園2022
『夏の甲子園2022』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年10月10日
2022年8月27日
2022年8月24日
2022年8月23日
2022年8月22日
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仙台育英が春夏通じて東北勢初となる優勝 監督「青春ってすごく密」
入学時から新型コロナの影響を受け続けた3年生たちについて問われた監督
スポニチアネックス
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涙に暮れる選手たちに声かけ 下関国際の監督の姿に称賛「熱い漢」
試合後、坂原秀尚監督は整列したベンチ前で涙に暮れる選手1人1人に声かけ
デイリースポーツ
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夏の甲子園、仙台育英が東北勢初の優勝 13度目の挑戦で「白河の関」越え
東北勢が13度目の挑戦で「白河の関」を越え、悲願の初優勝
スポニチアネックス
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仙台育英のブラスバンド 聖光学院の想いを受け急きょ「キセキ」を演奏
同曲は仙台育英に準決勝で敗れた聖光学院が応援歌として使用していたもの
スポニチアネックス
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高校野球選手権大会、仙台育英が満塁弾 夏の甲子園決勝では14年ぶり
7回1死満塁から岩崎生弥が高め直球を振り抜くと、打球は左翼席へ
スポニチアネックス
2022年8月20日
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近江・山田陽翔が涙、最後の夏終わる 奪三振は歴代3位と記憶残す
アルプススタンドへの挨拶後には、涙がこぼれたエース・山田陽翔
デイリースポーツ
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大阪桐蔭を破った下関国際、初の決勝進出 山口県勢64年ぶりの優勝なるか
準々決勝で大阪桐蔭を破った下関国際が、8−2で近江を撃破
スポニチアネックス
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仙台育英が7年ぶり3度目の決勝進出 東北勢対決で圧勝、「白河の関越え」へ
19安打18得点の猛攻を見せ、2015年以来、3度目の決勝進出
スポニチアネックス
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大阪桐蔭が甲子園準々決勝で敗退、波紋呼んだ「強すぎてつまらない」論争
「大阪桐蔭強すぎて高校野球つまらないわ」という声も出ていたとのこと
女性自身