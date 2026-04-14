近畿地方では、明日15日は広く雨となり、日中は気温があまり上がらないため薄手の上着があると安心です。その後は気温の高い日が多くなり、長袖シャツや半袖などの出番が増えそうです。週明け20日(月)は広く夏日(最高気温25℃以上)の予想で、豊岡市(兵庫)など近畿北部で30℃に迫る所もあるでしょう。まだ体が暑さに慣れていないため、熱中症に注意が必要です。

明日15日は雨 午後はザーザー降りの所も 日中も薄手の上着を

明日15日にかけて、日本の南に延びる前線上に発生する低気圧が、九州付近から近畿の南へと進む見込みです。

今夜(14日)は、和歌山県や兵庫県など南や西の地域を中心に雨が降り出し、明日15日は近畿の広い範囲で雨となるでしょう。

午前中は雨のやむ時間もありますが、午後はザーザー降りになる所がありそうです。出かける時に雨が降っていなくても、大きめの傘を持っていくと安心です。



また、日中は雨で気温があまり上がらず、今日14日との体感差がかなり大きくなりそうです。

今日14日は大阪市や京都市、奈良市などで25℃を超え、今年に入って最も気温が高くなりました。

明日15日は、朝は5月下旬〜6月上旬並みの所がある一方、日中は20℃に届かない所が多いでしょう。寒くなるわけではありませんが、日中も薄手の上着があったほうがよさそうです。

この先は高温傾向 19日(日)と20日(月)は夏日続出 30℃に迫る所も

16日(木)は天気が回復し、日中は高気圧に覆われて晴れ間が広がる見込みです。

日差しとともに気温が上がり、明日15日よりぐっと暖かく、昼間は動くと汗ばむ陽気になるでしょう。



17日(金)と18日(土)は、気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、18日は所々で雨の降る可能性があります。

日差しは少なくても22℃前後まで上がる所が多く、昼間は薄着で過ごしやすいでしょう。



19日(日)と20日(月)は高気圧に覆われて広く晴れ、気温が大きく上昇します。

19日は京都市と奈良市で27℃、大阪市で26℃の予想で、日差しのもとでは暑さを感じるでしょう。

さらに20日は広く夏日(最高気温が25℃以上)となり、豊岡市(兵庫)では29℃の予想で、30℃に迫る暑さとなる見込みです。

まだ体が暑さに慣れていないため、水分補給や日陰の利用など、意識して熱中症対策をしてください。

21日(火)も気温の高い状態が続きますが、天気は変わりやすいでしょう。

春から始める暑さ対策「暑熱順化」

暑熱順化には、体を暑さに慣れさせることが重要です。個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。暑くなる前から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始めましょう。

暑熱順化のための動きや活動には、次のようなものがあります。



・ウォーキングやジョギング

帰宅時にひと駅分歩く、外出時にできるだけ階段を使用するなど、少し汗をかくような動きをしましょう。目安としては、ウォーキングの場合の時間は1回30分、ジョギングの場合の時間は1回15分、頻度は週5日程度です。



・サイクリング

通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいのがサイクリングです。目安としては、時間は1回30分、頻度は週3回程度です。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりしないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯舟にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後には十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。自分が暑熱順化できているかを意識し、まだ暑熱順化できていないときには、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。