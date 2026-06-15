株式会社ペイロール

給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」を提供する株式会社ペイロール（本社：東京都江東区、代表取締役社長CEO：湯浅哲哉、以下：ペイロール）は、2026年6月22 日（月）に開催される株式会社チームスピリット（以下：チームスピリット）主催「TeamSpirit ONE 2026」へ出展いたします。

お申込み :https://www.teamspirit.com/event/teamspiritone2026

本イベントは、「法を、翼に」をテーマに、経営層やCHRO、人事労務担当者がセッションやネットワーキングを通じて新たな発見や交流が生まれる場です。

セッションでは「労基法改正」「AIを活用した事業成長貢献」「チームビルディング」をテーマとして扱い、専門家による「理論」と先行企業による「実践知」を得ることができる機会です。

ペイロールは、チームスピリットが提供する勤怠管理ソリューションとのシナジーが高い給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を提供する立場として、会場内にブースを出展しサービスをご紹介する予定です。人事労務部門の変革・高度化を検討されている方は、ぜひこの機会にお申し込みください。

イベント概要

株式会社ペイロールについて

- 開催日時：2026年6月22日（月) 13:30-18:30（受付開始12:30）- 開催場所：TODAホール＆カンファレンス- お申込み：https://www.teamspirit.com/event/teamspiritone2026

1989年4月1日設立。創業以来、主にエンタープライズ企業を対象として給与計算業務のBPOを提供しており、279社123万人（2026年3月末時点）の給与計算業務を受託しています。ペイロールの汎用型給与計算サービス「HR BPaaS」は、独自開発したクラウド人事給与ソフトと給与計算BPOを統合したサービスで、お客様固有の複雑な給与計算ロジックに対応しつつ、全てのお客様で共通する業務の標準化を推し進めることで、高い柔軟性と拡張性を併せ持っているところが特徴です。

労働人口が不足していく日本において、ペイロールは、人事部が抱える専門性の高いオペレーション業務を担うソフトインフラ企業となり、人事部がより戦略的な業務に注力できる環境を支えます。