【大阪・梅田で開催】１回完結型で気軽に学べる薬膳セミナーや和漢マルシェが体験できる「KAMPO夏フェス」7月19日（日）、20日（月祝） 開催！

薬日本堂株式会社

スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 石川知宏）は、薬日本堂漢方スクール大阪校にて「KAMPO夏フェス」を2026年7月19日（日）、20日（月祝）に開催いたします。

本イベントでは、漢方、鍼灸、薬用植物など「養生」につながる様々な活動をしている男性講師によるセミナーのほか、和漢マルシェでは7店舗が出店。多彩なコンテンツをご用意し、漢方初心者の方もお楽しみいただけます。

ご予約や詳細につきましては、以下のイベントページをご確認ください。

詳細を見る :https://www.kampo-school-event.com/

■イベント概要

イベント名： 『薬日本堂漢方スクール大阪校 KAMPO夏フェス』

日時 ：7月19日（日）、20日（月・祝）10:00～17:00 ※セミナーは事前申込制

会場 ：薬日本堂漢方スクール大阪校（大阪市北区梅田1-11-4-1200 大阪駅前第4ビル12F 7号室）

アクセス：JR「大阪」駅より徒歩8分、地下鉄「東梅田」駅 より徒歩5分

費用 ：入場無料（参加費は各コンテンツによる）

イベントページ：https://www.kampo-school-event.com/

漢方セミナー

漢方・鍼灸・薬用植物・医療功夫など、関西エリアで養生につながる様々な活動をしている「養生男子」を講師としてお招きして、暮らしに役立つ情報を発信します。

セミナーの詳細や講師プロフィールはイベント詳細ページよりご確認ください。

〈受講料・受講方法〉

受講料：90分・120分 3,300円（税込）75分2,750円（税込）

受講方法：大阪校来校orオンライン

■7/19(日)10:00～12:10「はじめての漢方入門(1)陰陽五行と薬膳の基礎」

漢方への第一歩を短時間で分かりやすく。体質に合った食材の選び方や食事への取り入れ方なども併せて学びましょう。 ※休憩10分をはさんで2時間10分のセミナーです。

■7/19(日)13:30～15:00「食品にも生薬にもなる薬用植物～伝統医学の知恵と現代の研究データで学ぶ〈食べる養生〉」

私たちの食卓に並ぶ身近な「食品」でありながら漢方では「生薬」としても重視されてきた薬用植物が数多くあります。普段スーパーで手に入る食材が，漢方生薬になるとどのような違いが生まれるのか？「食べる養生」としての薬用植物活用術とあわせて分かりやすく解説します。

■7/19(日)15:30～16:45「養平先生と『わがまま養生訓』を読み解こう～江戸の名著を現代の暮らしに活かす～」

貝原益軒が書いた江戸時代の名著『養生訓』。そこに記されているのは、今の私たちにも活用出来る暮らしの智慧でした。食養生から、心の整え方、生活習慣の見直しまで、日々の養生について具体的に学びます。 ※書籍『わがまま養生訓』をご用意のうえご参加ください。薬日本堂漢方スクール大阪校でもご購入いただけますが、数に限りがございますのでご注意ください。

■7/20(月)10:30～12:00体に触れて心をゆるめる「ほどよい養生」

東洋医学には「脈診」「腹診」など、道具を使わずに心身と対話する方法があります。これらは本来、治療のための診断法ですが、「自分の状態に気づくためのシンプルな入り口」にもなります。ご自身の脈やお腹に触れて、「体の声」を聴いてみましょう。

■7/20(月)13:00～14:30「医療カンフーひと夏の修行体験！」

人間関係のトラブル、ストレスや自然環境の変化に、「医療功夫」（医と武を一体として学ぶ文化）という視点から心身を整える方法を学んでいきます。気功や基礎的な武術や静坐（瞑想）などを通して、呼吸や姿勢、意識を整える“修行のひととき”を一緒に過ごしましょう！

■7/20(月)15:00～16:30「暑い夏のメンタル養生」

夏の暑さは「心の夏バテ」も招きます。メンタルを「鍛える」のではなく、日々の暮らしの中で「養う」コツを紹介します。旬の食材を取り入れた食事や、ツボ、日々の簡単なセルフケアなど、今日からすぐに実践できる知恵が満載です！

和漢マルシェ

毎回完売の大好評ショップが出店！

普段はなかなか見ることのない珍しいアイテムも。

＜出店予定店舗＞

・POWER OF FOOD（奈良養生食材、大和当帰葉商品 ほか）

・薬膳なおかし ねこやなぎ（薬膳焼き菓子、有機野菜のセット販売）

・薬膳カフェMANA HOUSE（薬膳食材、薬膳茶 ほか）

・新岡農園（ジャバラ果実加工品、あんぽ柿ほか）

・澄善堂（健康茶）

・益田農園（大和当帰葉販売）※19日のみ出店

・吉田屋（薬膳くずゆ、大和当帰葉商品 ほか）※20日のみ出店

<薬日本堂漢方スクール 大阪校 概要>

学ぶことを通じて、病気にならないためのからだをつくる漢方ライフを提案しています。

漢方養生指導士の資格取得コースではステップアップしながら学びを深めるカリキュラムが組まれており、難しい専門知識も無理なく習得できます。漢方・薬膳の知識が気軽に学べる1回完結型の1DAYセミナーでは、目的に合わせて幅広く選ぶことができ、大人の習い事としてもおすすめです。

<会社概要>

1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「薬日本堂」「カガエ カンポウ ブティック」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。

その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。



・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田ビル

・設立：1969年4月

・代表取締役社長：石川知宏

・事業内容：漢方相談店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業



【薬日本堂運営サイト】

コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/

オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/

漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/

薬日本堂漢方スクール公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo.kamposchool/

薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/