【丙午の運気を指先から拓く】重厚なメタルパーツが織りなす「圧倒的な鉄の分量感」。大人のためのハイエンド金属モデル「午(うま)三部作」がBLDBより新登場

碩輝網絡貿易有限公司

大人の知的好奇心を刺激する超精密金属組み立てモデル専門のD2Cブランド「BLDB」（運営：碩輝ネッ トワーク貿易、URL: https://bldb.jp）は、2026年の丙午（ひのえうま）の年を記念し、従来の薄型メタル パズルとは一線を画す重厚な鉄の質感を追求した、馬年を象徴する最高峰キット「午の三部作」を日本国 内限定で本格展開いたします。

2026年は、60年に一度巡ってくる特別な馬年「丙午」。日本の伝統文化において、馬は神の乗り物「神馬（しん め）」であり、願いを神に届ける「絵馬」の起源としても深く根付いています。BLDBはこの伝統的な開運・躍進のシ ンボルを、無機質な钢铁の美学で再解釈。単に飾るだけのインテリアではなく、自らの手で重厚なスチールパーツを 紡ぎ、命を吹き込む「五感で楽しむ大人の秘密基地」のような体験を提案します。

■ “触れた瞬間に脳が覚醒する” BLDB「午（うま）三部作」ラインナップ

1. メカニカル・バイオニック・ホース 家内安全・強運の土台

指先から伝わる、圧倒的な鉄の重厚感（1,500ピース・大型プレミアムモデル）

メカニカルバイオニックホース

【写経のように精神を研ぎ澄ます、ネジ留めの絶対精度】

一碰で歪む薄型メタル玩具に物足りなさを感じるコアな愛好家へ捧げる、ブランド最高峰のバイオニックモデ ル。拆開包装した瞬間、ずっしりとした金属の塊が放つ本物の重量感が所有欲を満たします。接着剤を一切排 除し、無数のボルトとナットだけで鋼の骨格を組み上げる工程は、まるで現代の修行。パーツ同士が吸い付く ように噛み合い、ネジを締め上げるたびに響く清脆な金属音が、日常のストレスを消し去る極上の癒やしタイ ムを創出します。リビングや書斎で圧倒的な結界を張る、新時代の守護神です。

製品詳細・購入：https://bldb.jp/products/mechanical-bionic-horse-3d-metal-model-kit-diy-1500-pieces

2. メカニカル・ランニング・ホース 商売繁盛・一馬当先

書斎を駆け抜ける、剥き出しの金属生命体（可動式发条ギアパズル）

メカニカルランニングホース

【困難を突き抜ける、狂野な魂を宿した動的ギミック】

大地を疾走する「奔馬（ほんば）」のダイナミズムを、複雑な機械工学とギアの連動によって完全再現。重厚 なスチールパーツで構成された肉体でありながら、発条（ぜんまい）を巻くことで各部のリンク機構が狂いな く連動し、生命が宿ったかのように動き出します。金属同士が擦れ合い、緻密に噛み合う金属の律動は、見る 者の野心を刺激します。馬年が持つ「一馬当先（先陣を切る）」の精神を体現し、停滞したビジネスや運気を 打ち破る「商売繁盛・社運隆盛」のシンボルとして、経営者や大人のデスクに最適な一台です。

製品詳細・購入：https://bldb.jp/products/mechanical-running-horse-3d-metal-puzzle

3. ゾディアック・ホース・ヘッド 学業成就・心願成就

壁面を支配する、冷峻な光影のインダストリアルアート（2026限定・馬首モデル）

ゾディアックホースヘッド

【英知と決断力を宿す、壁掛け・卓上兼用のメカニカル絵馬】

2026年限定、戦马の鋭い眼光と知的なシルエットを重層的な金属レイヤーで立体化したアートピース。光の当 たる角度によってスチール表面の陰影が変化し、部屋全体の空気を引き締める圧倒的な威厳を放ちます。馬の頭 部は古来より「未来を見通す英知」と「ブレない決断力」の象徴。書斎やオフィスの壁面に飾ることで、目標 達成（心願成就）や試験合格（学業成就）を強力に後押しする、現代の立体絵馬としてお使いいただけます。

製品詳細・購入：https://bldb.jp/products/zodiac-horse-head-2026-new-year-kit

メカニカル・バイオニック・ホース

■ コアな大人がBLDBの「ネジ留め構造」に熱狂する理由

BLDBのモデルは、子供向けのプラスチック玩具や、安価なアルミの「タブ折り模型（切り込みを曲げて固定するも の）」とは根本的にコンセプトが異なります。

「曲げる」ではなく「締め上げる」： 全工序が本物の機械と同じくボルトとナットによる強固な固定。ネジ穴がピ タリと合う「絶対公差」の快感。

本物の鉄（プレミアムスチール）の重量感： 手に取った瞬間に分かる冷たさと重さ。一生モノのインテリアにふさ わしい、経年劣化しない耐久性。

100%接着剤不要の潔さ： 手を汚さず、純粋に純度の高い工業メカニズムと向き合える大人のための贅沢な時間。

ゾディアック・ホース・ヘッド

大人のためのプレミアムFAQ

Q1. 市販の安い3Dメタルパズル（ペーパークラフト調の薄いもの）とBLDB製品の違いは何ですか？

A1. 最大の違いは「素材の厚みと固定方法」です。一般的なメタルパズルは薄いアルミ板のタブを折り曲げて 固定するため、一度間違えると金属疲労で折れてしまいます。一方、BLDBの馬年シリーズは重厚なプレミアム スチール（鉄）を採用し、すべて「ボルト与ナット」で締め上げて固定します。折り曲げではないため、パー ツが折れる心配がなく、本物の機械を組み立てるような圧倒的な重厚感と、ネジを締める際の「カチッ」とし た極上の手応え・快感が楽しめます。

Q2. 組み立てキット初心者でも1,500ピースの「メカニカル・バイオニック・ホース」は完成させられま すか？必要な工具は？

A2. はい、完成可能です。BLDBのキットには3Dグラフィックで描かれた非常に分かりやすいステップ・バイ・ ステップの組み立て説明書が同梱されています。接着剤は一切不要で、専用の精密レンチや特殊ミニ工具もす べてパッケージに含まれているため、届いたその日から手ぶらで大人のホビー時間を始められます。一気に作 ろうとせず、毎日1~2時間ずつ「大人のストレス解理解消タイム」として少しずつパーツを紡いでいくのが、日 本国内の多くのオーナー様の楽しみ方となっています。

Q3. 日本国内への配送期間や、購入後のカスタマーサポート、部品を紛失した際の対応はどうなっていま すか？

A3. BLDB（碩輝ネットワーク貿易）は日本国内配送に特化しており、国内の倉庫から迅速にお手元へお届けし ます。また、日本のホビー愛好家の方々に安心して楽しんでいただけるよう、日本語対応のカスタマーサポー トを完備しております。万が一、組み立て中に小さなネジや微小なギアパーツを紛失・破損してしまった場合 でも、独立公式サイト（https://bldb.jp）(https://bldb.jp)のサポート窓口からご連絡いただければ、迅速に交換・補修パーツの 手配対応を承ります。

BLDBは、ハードコアなインダストリアル美学（工業美）を追求する大人のための精密金属モデル専門D2Cブランドで す。簡易的なホビーキットの領域を超え、本物の金属が持つ冷徹な美しさとギミックの連動性を追求した300点以上の ハイエンドスチールモデルを展開。2026年、日本市場専用のサポート体制へと完全移行し、国内の目の肥えたコレク ターへ、一生モノの知的な贅沢時間を届けています。

運営主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

ブランド名：BLDB（ビルディングブロック）

公式オンラインストア：https://bldb.jp

バイオニック：https://bldb.jp/products/mechanical-bionic-horse-3d-metal-model-kit-diy-1500-pieces

ランニング・ホース：https://bldb.jp/products/mechanical-running-horse-3d-metal-puzzle

ゾディアック・ホース・ヘッド：https://bldb.jp/products/zodiac-horse-head-2026-new-year-kit

お問い合わせ先（メール）：info@bldb.jp

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