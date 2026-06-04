Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月29に「Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ダイアタッチ接着剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）の概要
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）に関する当社の調査レポートによると、Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）規模は 2035 年に約 35.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）規模は約 22.5億米ドルとなっています。ダイアタッチ接着剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）のシェア拡大は、世界的な電気自動車（EV）の急速な普及拡大によるものです。EVには、パワー半導体、IGBT、SiCパワーモジュール、バッテリー管理用IC、および車載充電用電子機器が大量に必要とされます。
EVの販売台数増加に伴い、ダイアタッチ接着剤への需要も高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によれば、2025年には電気自動車の累計販売台数が20百万台に達すると予測されており、これにより、高い熱サイクル耐性、強力な機械的接着力、耐振動性、そして優れた放熱性を兼ね備えた、堅牢なダイアタッチ材料の必要性が一層浮き彫りになっています。
ダイアタッチ接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/die-attach-adhesive-market/590642347
ダイアタッチ接着剤に関する市場調査によると、半導体の国産化に向けた政府投資、世界的な半導体パッケージング能力の向上、そして高性能コンピューティング（HPC）やAI分野の急速な拡大を背景に、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかし、銀や金といった導電性フィラー、特殊樹脂、高純度ポリマーなどの原材料コストが高止まりしていることから、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351418/images/bodyimage1】
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）セグメンテーションの傾向分析
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ダイアタッチ接着剤 の市場調査は、素材タイプ別、アプリケーション別、製剤タイプ別、最終用途産業別 と地域に分割されています。
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642347
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）のアプリケーション別に基づいて、民生用電子機器、車載用電子機器、通信機器、産業用電子機器、医療用電子機器に分割されています。このうち、民生用電子機器セグメントが予測期間を通じて市場を牽引し、36%のシェアを占めると見込まれています。この成長は、半導体パッケージングを必要とするスマートフォン、タブレット端末、ノートPC、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、およびスマートテレビの販売拡大に起因するものです。
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）の概要
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）に関する当社の調査レポートによると、Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）規模は 2035 年に約 35.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）規模は約 22.5億米ドルとなっています。ダイアタッチ接着剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）のシェア拡大は、世界的な電気自動車（EV）の急速な普及拡大によるものです。EVには、パワー半導体、IGBT、SiCパワーモジュール、バッテリー管理用IC、および車載充電用電子機器が大量に必要とされます。
EVの販売台数増加に伴い、ダイアタッチ接着剤への需要も高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によれば、2025年には電気自動車の累計販売台数が20百万台に達すると予測されており、これにより、高い熱サイクル耐性、強力な機械的接着力、耐振動性、そして優れた放熱性を兼ね備えた、堅牢なダイアタッチ材料の必要性が一層浮き彫りになっています。
ダイアタッチ接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/die-attach-adhesive-market/590642347
ダイアタッチ接着剤に関する市場調査によると、半導体の国産化に向けた政府投資、世界的な半導体パッケージング能力の向上、そして高性能コンピューティング（HPC）やAI分野の急速な拡大を背景に、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかし、銀や金といった導電性フィラー、特殊樹脂、高純度ポリマーなどの原材料コストが高止まりしていることから、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351418/images/bodyimage1】
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）セグメンテーションの傾向分析
Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ダイアタッチ接着剤 の市場調査は、素材タイプ別、アプリケーション別、製剤タイプ別、最終用途産業別 と地域に分割されています。
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Die Attach Adhesive Market(ダイアタッチ接着剤市場）のアプリケーション別に基づいて、民生用電子機器、車載用電子機器、通信機器、産業用電子機器、医療用電子機器に分割されています。このうち、民生用電子機器セグメントが予測期間を通じて市場を牽引し、36%のシェアを占めると見込まれています。この成長は、半導体パッケージングを必要とするスマートフォン、タブレット端末、ノートPC、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、およびスマートテレビの販売拡大に起因するものです。