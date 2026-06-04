株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩 以下｢当社｣)は、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである対戦型アクションパズルゲーム｢ぷよぷよ｣シリーズにおいて、15歳以下を対象としたeスポーツ大会｢ぷよぷよeスポーツU-15『ギーゴカップ』SEASON4｣を、2026年度も開催いたします。

【ぷよぷよ｢ギーゴカップ｣について】

本大会は、当社が主催するeスポーツ大会で、参加条件を満たすすべての選手が参加できます。 各会場では｢予選会｣と｢決勝トーナメント｣を実施し、優勝・準優勝者には表彰状およびオフィシャルユニフォームを授与いたします。 また、参加者全員に参加賞を進呈いたします。 イベントホームページ：https://contents.gendagigo.jp/gigo-cup

【大会概要】

大会名：ぷよぷよeスポーツU-15｢ギーゴカップ｣ 採用タイトル：PlayStation®4用ソフト｢ぷよぷよeスポーツ｣ 大会形式：各地会場にて大会開催(オフラインのみ) 参加条件：15歳以下(プロ・アマチュア問わず参加できます) 予選会：｢公式チャレンジ｣モードのスコアアタックによりランキング。スコアの上位16名(補欠2名)が｢決勝トーナメント｣へ進出。練習1回/アタック2回 決勝トーナメント：トーナメント方式。｢ぷよぷよ通｣ルールで1対1の対戦。1セット5勝先取で勝利 参加費：無料 ■開催スケジュール・会場(2026年度) ・【第1回】 アリオ橋本 神奈川県 2026年7月4日(土)5日(日) ・【第2回】 アミュプラザくまもと 熊本県 2026年7月11日(土)12日(日) ・【第3回】 イオンモールむさし村山 東京都 2026年8月14日(金)15日(土) ・【第4回】 イオンモール川口 埼玉県 2026年8月22日(土)23日(日) ・【第5回】 神戸ハーバーランドumie 兵庫県 2026年9月26日(土)27日(日) ・【第6回】 南町田グランベリーパーク 東京都 2026年10月4日(日) ・【第7回】 スマーク伊勢崎 群馬県 2026年10月10日(土)11日(日) ・【第8回】 マーケットスクエアささしま 愛知県 2026年10月25日(日) ・【第9回】 ららぽーと富士見 埼玉県 2026年12月12日(土)13日(日) ■参加受付 ・当日受付：各会場にて直接エントリー受付 ■協力：株式会社セガ

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 ■チャレンジイベントを同時開催 ｢ギーゴカップ｣の各会場では、誰でもその場で参加できる｢スコアアタック｣や｢連鎖チャレンジ｣、ファミリーやグループで協力してCPUと戦う｢グループチャレンジ｣などのチャレンジイベントを同時開催いたします。 各チャレンジの成績に応じて、ぷよぷよオフィシャルグッズをプレゼントいたします。

【グランドチャンピオンシップを今年度も開催、ぷよぷよグランプリファイナルの出場権を付与】

SEASON4もぷよぷよeスポーツU-15｢ギーゴカップ グランドチャンピオンシップ｣を開催いたします。 ■昨年度のグランドチャンピオンシップ大会の結果 2025年12月21日(日)に開催された｢グランドチャンピオンシップ｣において、ららぽーとTOKYO-BAY会場代表のきーくん選手が、初代グランドチャンピオンに輝きました。 きーくん選手は、本大会で出場権を獲得したセガ公式大会｢GigaCrysta ぷよぷよグランプリファイナル｣においても活躍し、ベスト4に入賞しています。 さらに、2026年4月には、同じく｢ギーゴカップ｣出身のゆうき選手とともに、小学5年生で｢ぷよぷよ｣のJESU公認プロライセンスを取得し、史上最年少のプロeスポーツプレイヤーとなりました。

SEASON4の全日程終了後に優勝者を招待して｢グランドチャンピオンシップ｣を2026年12月に実施。 グランドチャンピオンとなった1名に、2027年2月に開催予定のプロ・アマチュア混合の賞金大会｢ぷよぷよグランプリファイナル｣への出場権が付与されます。 グランドチャンピオンシップの開催により、｢ギーゴカップ｣から賞金大会へのステップアップを実現するとともに、15歳以下のプレーヤーにeスポーツの競技シーンへ挑戦する機会の創出を図ります。 実施詳細は、イベントホームページおよび｢GiGOグループのお店 公式X｣にて後日発表いたします。 公式X：https://x.com/GENDA_GiGO

■｢ぷよぷよ｣とは 「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。 さらに、JESU(日本eスポーツ協会)公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！ 『ぷよぷよeスポーツ』公式サイト https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/ ■｢eスポーツ｣とは ｢eスポーツ(esports)｣は、｢エレクトロニック・スポーツ｣の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉で、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称です。 ■製品情報 商品名 ：ぷよぷよeスポーツ 対応機種 ：PlayStation®4／Nintendo Switch™ 発売日 ：パッケージ版：発売中(2019年6月27日(木)発売) ダウンロード版：配信中(2018年10月25日(木)配信) 希望小売価格：パッケージ版：1,990円(税込2,189円) ダウンロード版：1,851円(税込2,036円) ジャンル：アクションパズル プレイ人数：1～4人 発売・販売：株式会社セガ CERO表記：A区分(全年齢対象) 著作権表記：©SEGA 公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/ 公式X：https://X.com/puyopuyo20th ※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。https://puyo-esports-ac.sega.jp/ 商品名：Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ 対応機種：Steam 発売日：配信中(2019年5月8日(水)配信) 希望小売価格：1,000円(税込1,100円) ジャンル：アクションパズル プレイ人数：1～4人 発売・販売：株式会社セガ CERO表記：A区分(全年齢対象) 著作権表記：©SEGA 公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/ ※欧米版公式サイト：https://puyo.sega.com/champions/ 販売ページ：https://store.steampowered.com/app/971620/ ※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。 ※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。