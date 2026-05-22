IoTセキュリティ市場、接続デバイス拡大とサイバー脅威増加を背景に2030年までに年平均成長率32%で450億ドル超へ
接続デバイス拡大とサイバー攻撃増加がIoTセキュリティ市場成長を加速
世界のIoTセキュリティ市場は、2030年までに450億ドルを超え、予測期間中に年平均成長率（CAGR）32%で成長すると予測されています。接続デバイス急増、産業IoT導入拡大、スマートシティ投資増加、サイバー脅威高度化が市場成長を強力に後押ししています。
同市場は、2030年までに約1兆2,970億ドル規模へ成長が見込まれるIoT市場全体の中でも重要な成長分野となっています。エンドポイント保護、AI活用脅威検知、ネットワーク保護、クラウドセキュリティ需要増加が市場拡大を支えています。
IoTセキュリティ市場の主要市場予測
● 世界のIoTセキュリティ市場規模（2030年）：450億ドル
● アジア太平洋市場規模（2030年）：170億ドル
● 米国市場規模（2030年）：110億ドル
● ネットワークセキュリティ分野市場規模（2030年）：140億ドル
● 各セキュリティ分野の成長機会総額（2030年まで）：340億ドル超
● IoT市場全体（2030年）：1兆2,970億ドル
● IT業界全体（2030年）：13兆7,880億ドル
アジア太平洋地域がIoTセキュリティ市場最大地域として成長を主導
アジア太平洋地域は2030年までIoTセキュリティ市場における最大地域となり、市場規模は約170億ドルに達すると予測されています。接続デバイス導入拡大、スマートシティ投資増加、産業自動化推進が市場成長を支えています。
同地域市場は2025年の40億ドルから年平均成長率33%で成長すると見込まれています。AI活用脅威検知技術や高度認証技術導入拡大も市場成長を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350082/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350082/images/bodyimage2】
米国がIoTセキュリティ市場最大国として市場拡大を牽引
米国は世界IoTセキュリティ市場における最大国市場となり、2030年には約110億ドル規模へ成長すると予測されています。重要インフラを狙ったサイバー攻撃増加や、クラウド型セキュリティ基盤投資拡大が市場成長を支えています。
データ保護規制強化やエンドポイント保護需要増加も、高度IoTセキュリティフレームワーク導入を加速しています。
ネットワークセキュリティ分野がIoTセキュリティ市場最大セグメントへ
IoTセキュリティ市場では、ネットワークセキュリティ分野が2030年までに市場全体の約32%を占める最大セグメントになる見込みです。接続ネットワークを狙ったサイバー攻撃増加が市場成長を支えています。
企業は、AI監視システム、ゼロトラストアーキテクチャ、不正侵入検知システム、高度認証技術への投資を拡大しています。規制強化も市場成長を後押ししています。
接続デバイス急増がIoTセキュリティ需要を拡大
接続デバイス急増は、IoTセキュリティ市場の主要成長要因となっています。スマートホーム、産業用センサー、接続車両、ウェアラブル機器などの普及により、サイバー攻撃対象範囲が急速に拡大しています。
各デバイスが潜在的な侵入口となるため、認証、暗号化、リアルタイム監視を含む包括的セキュリティフレームワーク需要が高まっています。標準化不足も市場成長を後押ししています。
サイバー攻撃増加がIoTセキュリティ投資を加速
ランサムウェア、ボットネット、不正アクセスなどのサイバー脅威増加も、IoTセキュリティ市場変革を大きく支えています。IoT環境における脆弱性が企業や政府機関の警戒感を高めています。
世界のIoTセキュリティ市場は、2030年までに450億ドルを超え、予測期間中に年平均成長率（CAGR）32%で成長すると予測されています。接続デバイス急増、産業IoT導入拡大、スマートシティ投資増加、サイバー脅威高度化が市場成長を強力に後押ししています。
同市場は、2030年までに約1兆2,970億ドル規模へ成長が見込まれるIoT市場全体の中でも重要な成長分野となっています。エンドポイント保護、AI活用脅威検知、ネットワーク保護、クラウドセキュリティ需要増加が市場拡大を支えています。
IoTセキュリティ市場の主要市場予測
● 世界のIoTセキュリティ市場規模（2030年）：450億ドル
● アジア太平洋市場規模（2030年）：170億ドル
● 米国市場規模（2030年）：110億ドル
● ネットワークセキュリティ分野市場規模（2030年）：140億ドル
● 各セキュリティ分野の成長機会総額（2030年まで）：340億ドル超
● IoT市場全体（2030年）：1兆2,970億ドル
● IT業界全体（2030年）：13兆7,880億ドル
アジア太平洋地域がIoTセキュリティ市場最大地域として成長を主導
アジア太平洋地域は2030年までIoTセキュリティ市場における最大地域となり、市場規模は約170億ドルに達すると予測されています。接続デバイス導入拡大、スマートシティ投資増加、産業自動化推進が市場成長を支えています。
同地域市場は2025年の40億ドルから年平均成長率33%で成長すると見込まれています。AI活用脅威検知技術や高度認証技術導入拡大も市場成長を後押ししています。
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米国がIoTセキュリティ市場最大国として市場拡大を牽引
米国は世界IoTセキュリティ市場における最大国市場となり、2030年には約110億ドル規模へ成長すると予測されています。重要インフラを狙ったサイバー攻撃増加や、クラウド型セキュリティ基盤投資拡大が市場成長を支えています。
データ保護規制強化やエンドポイント保護需要増加も、高度IoTセキュリティフレームワーク導入を加速しています。
ネットワークセキュリティ分野がIoTセキュリティ市場最大セグメントへ
IoTセキュリティ市場では、ネットワークセキュリティ分野が2030年までに市場全体の約32%を占める最大セグメントになる見込みです。接続ネットワークを狙ったサイバー攻撃増加が市場成長を支えています。
企業は、AI監視システム、ゼロトラストアーキテクチャ、不正侵入検知システム、高度認証技術への投資を拡大しています。規制強化も市場成長を後押ししています。
接続デバイス急増がIoTセキュリティ需要を拡大
接続デバイス急増は、IoTセキュリティ市場の主要成長要因となっています。スマートホーム、産業用センサー、接続車両、ウェアラブル機器などの普及により、サイバー攻撃対象範囲が急速に拡大しています。
各デバイスが潜在的な侵入口となるため、認証、暗号化、リアルタイム監視を含む包括的セキュリティフレームワーク需要が高まっています。標準化不足も市場成長を後押ししています。
サイバー攻撃増加がIoTセキュリティ投資を加速
ランサムウェア、ボットネット、不正アクセスなどのサイバー脅威増加も、IoTセキュリティ市場変革を大きく支えています。IoT環境における脆弱性が企業や政府機関の警戒感を高めています。