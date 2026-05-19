【2026年最新】実は全世代で最高単価！60代以降が選ぶ美容医療とリッチな投資トレンド

株式会社口コミ広場

日本最大級の美容医療の口コミ・予約サイト「美容医療の口コミ広場(https://report.clinic/)」を運営する株式会社口コミ広場は、「60代以降に人気の美容医療」を発表いたしました。

本データは、「美容医療の口コミ広場」における60代以降の会員の施術データ（2025年5月1日～2026年4月30日期間）をもとに算出したものです。

記事URL：https://report.clinic/other/column/1536669(https://report.clinic/other/column/1536669)

カテゴリ別数値から見る60代以降の美容医療トレンド

60代以降の美容医療では、しわ・たるみ治療が全予約の43.5%を占めるなど、加齢による変化を改善する施術への需要が高まっています。高額でも効果や持続力を重視したリフティング治療が選ばれるほか、シミ治療では肌全体のケアより濃いシミを狙った施術が人気です。また、目元治療でも“足す美容”ではなく、クマやたるみを改善して自然な若々しさを取り戻す“戻す美容”への関心が高まっています。

平均施術単価から見る60代以降の“高額美容医療”トレンド

60代以降の平均施術単価は91,172円で、全世代の中で最も高額。最も低い10代の35,405円と比べると約2.6倍となっています。加齢による悩みが複雑化し、注入量や施術範囲が増えることに加え、より高い効果や持続力を求めて高性能機器や複数施術を選ぶケースが多いことが高単価化の背景にあります。

「美容医療の口コミ広場」について

「美容医療の口コミ広場」は、実際に施術を受けた方のリアルな体験談（口コミ）をベースに、ユーザーが納得してクリニックを選べる環境作りを目指す国内最大級の美容医療プラットフォームです。今後も「正しい知識」と「信頼できる体験」をつなぐことで、安心・安全な美容医療の普及に貢献してまいります。

美容医療の口コミ広場 :https://report.clinic/