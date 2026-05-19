【宝酒造】松竹梅白壁蔵「澪」〈洋梨のような香り〉【数量限定】新発売

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は “松竹梅白壁蔵「澪」〈洋梨のような香り〉”を、2026年6月16日（火）に数量限定にて全国で新発売します。

今回登場する特別な「澪」は、洋梨を思わせる芳醇でフルーティーな香りと、暑い季節にも心地よく楽しめるすっきりとした後味が特長。自分へのちょっと贅沢なごほうびや、リラックスしたひとときを彩る一杯として、夏の食シーンに寄り添います。

●ひと口で華やかに広がる、洋梨のような香り

甘く芳醇な洋梨のような香りを、独自の技術で表現しました。

洋梨を思わせる華やかな香りを生み出す特別な酵母を用いて丁寧に仕込むことで、「澪」らしいやさしい口当たりとともに、フルーティーな香りを実現しています。

●数量限定の特別デザイン

パッケージは、洋梨をイメージした鮮やかなグリーンのワンカラーに、差し色のゴールドで華やかさを加えました。さらに、周囲の泡の一部に洋梨モチーフをあしらい、「澪」らしい可愛らしさと特別感を演出しています。

「澪」は2026年6月21日に発売15周年を迎えます。

当社は、“松竹梅白壁蔵「澪」〈洋梨のような香り〉”を新発売することで、ちょっと贅沢なご褒美で癒されたい方や、低アルコールで飲みやすい日本酒を気軽に楽しみたい方のニーズにお応えするとともに、松竹梅ブランドのさらなる活性化を図ります。

また、15年間多くのお客様に親しまれてきた「澪」が、これからも末永く愛されるブランドであり続けるよう、日本酒を飲むよろこびとおいしさを追求し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献してまいります。

松竹梅白壁蔵「澪（みお）」MIO スパークリング日本酒(https://shirakabegura-mio.jp/)

■商品概要

商品名：松竹梅白壁蔵「澪」〈洋梨のような香り〉

品目：日本酒（発泡性）

酒質：日本酒度 -70／酸度 4.0

アルコール分：5度

原材料：米（国産）、米麹（国産米）／炭酸

賞味期限：10ヶ月

容量／容器： 300ml／ガラス壜（カートンなし）

梱包： 12本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：579円

発売地域：全国

発売日：2026年 6月16日（火）