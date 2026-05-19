ホリエモンAI学校フェローズ校、業務に合わせた事例紹介無料ウェビナーを毎日11時・15時・18時に開催、5月29日まで

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、ホリエモンAI学校フェローズ校において、5/19(火)～5/29(金)までの平日９日間1日３回、合計27回、AIに乗り遅れて何とか取り戻したいたい人のための“AI駆け込み寺”無料ウェビナーを開催いたします。

参加方法URL： https://x.gd/VHanB

背景：

「AIを使わないとまずい気がする」

「でも、何から始めればいいのかわからない」

「ChatGPTを開いてみたものの、結局いつもの検索やExcel作業に戻ってしまう」

生成AIの話題が日々広がる一方で、ビジネスの現場ではこのような“AI迷子”が増えています。AI活用の必要性は感じているものの、自分の仕事にどう落とし込めばよいのか、どの業務から試せばよいのかが分からず、最初の一歩でつまずいてしまう人は少なくありません。

概要：

本ウェビナーは、そんな「AIに乗り遅れた気がしているけれど、今から何とか取り戻したい」ビジネスパーソンのための無料オンライン講座です。

単なる生成AIの概要説明ではなく、実際の業務で使える活用事例をもとに、参加者が手を動かしながら学べるハンズオン形式で開催します。営業、事務、企画、バックオフィスなど、日々の仕事に近いテーマを扱い、「明日から自分の業務で試せる」生成AI活用の第一歩を提供します。

開催期間：

5/末日までの平日

１.11時～12時

２.15時～16時

３.18時～19時

開催期間中は、昼休み、業務の合間、仕事終わりなど、参加者の都合に合わせて参加しやすい時間帯を用意しました。

ウェビナーの内容：

本ウェビナーでは、生成AIそのものの説明に留まらず、実際の業務でどのように活用できるかを中心に紹介します。

たとえば、文章作成、情報整理、資料作成、アイデア出し、業務効率化など、日々の仕事で発生しやすい場面を想定しながら、生成AIの使い方を学びます。

「便利そうだけど使い道が分からない」

「自分の仕事に関係あるのか分からない」

「何をAIに頼めばいいのか分からない」

こうした悩みを持つ方に向けて、生成AIを仕事に取り入れる具体的なイメージを持っていただける内容です。

参加方法URL： https://x.gd/VHanB

YouTube：https://lnkd.in/gcfPEjGY

TikTok：https://lnkd.in/gWy5TDpj

【ホリエモンAI学校フェローズ校概要】

- 社名：株式会社フェローズ

- 代表者：代表取締役 徳重 修

- 本社所在地：〒163-1426 東京都新宿区西新宿３丁目２０－２ 東京オペラシティタワ 26F

- TEL：03-6272-5239

- 設立：2008年2月

- 事業内容：人材派遣会社

- URL：https://fellows2008.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com