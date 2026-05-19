プロカメラマンによる高品質な物件スチール写真提供サービス「フォトプロ」が、新サービスの提供を開始

株式会社アクトキューブ

株式会社アクトキューブ（本社：東京都千代田区／代表取締役：犬丸誉之）が運営する、プロカメラマンによる高品質な物件写真提供サービス「フォトプロ」は、新パッケージプラン2種、および新サービス「フォトブック制作サービス」の提供を開始いたしました。

新パッケージとして「Matterport撮影代行（同日撮影）」「Quick-PanoPlus撮影代行（同日撮影）」。さらに、新サービスとして「フォトブック制作サービス」もラインナップに加え、撮影から販売促進ツール制作までをワンストップでご提供する体制を強化いたしました。

■サービス拡充の背景

不動産集客において、物件写真の品質は集客数・反響数に直結する重要な要素です。近年はVRコンテンツや360°パノラマなど、オンライン接客・遠隔内覧ニーズを背景に、撮影コンテンツの多様化が急速に進んでいます。

一方で、不動産会社様からは「複数の撮影業者を手配する手間」や「VRの機材・技術の習得コスト」が課題として多く挙げられていました。

当社では、こうした課題を解消するため1回の撮影訪問で必要な販促素材がすべて揃う効率的なスキームを実現。加えて、クライアント企業様より多数いただいていた「施主様へのプレゼントとして活用できるフォトブックも制作したい」というご要望にお応えするかたちで、新サービスの提供を開始いたしました。

新パッケージ_1｜フォトプロ ＋ Matterport 撮影代行（同日撮影）

フォトプロ（スチール撮影）とMatterport撮影を同日にまとめて依頼できるパッケージとなります。お立ち会いは1回、カメラマンも1名で完結。撮影日程や交通費をまとめることで、コストは約30％削減、お立ち会いの手間も半分に削減。3Dウォークスルーと高品質スチールの両方をスピーディに納品できます。

Matterportについて

室内空間をまるごと3Dで再現し、まるで現地を歩くように見学できるバーチャルツアーサービスです。立体的に俯瞰できる「ドールハウス表示」や、家具や動画を埋め込める機能で、不動産の魅力をリアルに伝えます。

▶ パッケージ詳細：https://panoramas.jp/photopro/topic/matterport/

新パッケージ_2｜フォトプロ ＋ Quick-Pano Plus 撮影代行（同日撮影）

フォトプロ(スチール撮影)とQuick-Pano Plus（360°画像）撮影を同日にまとめて依頼できるパッケージです。立ち会いは1回・カメラマンも1名で完結。撮影日程・交通費を一本化することで、コスト約15％削減・立ち会い工数を半減します。360°コンテンツと高品質スチールの両方をスピーディに納品ができます。

「Quick-Pano Plus」について

360°カメラで撮影した画像をアップロードするだけで、手軽にパノラマビューを生成できるWebサービスです。高価な機材や専門スタッフを必要とせず、安価に導入が可能。自社サイトやポータル掲載にすぐ活用でき、モデルルームや物件の魅力をリアルに伝えます。

▶ パッケージ詳細：https://panoramas.jp/photopro/topic/quickpano/

■ 新サービス ｜ フォトブック制作サービス

プロカメラマンが撮影した高品質な写真を使い、ご家族と住まいの記憶を1冊にまとめる新しいサービスです。撮影から編集・印刷までワンストップでお任せいただけ、上質な製本で長く形に残ります。

お引き渡しやご成約の記念として、売主様・買主様へお贈りする特別なプレゼントとしてご活用いただけます。企業イメージの向上やブランディング施策の一環としてもお役立てください。

▶ 詳細：https://panoramas.jp/photopro/topic/photobook/

■「フォトプロ」について

フォトプロは、プロカメラマンによる物件写真撮影を、発注から納品までアカウント内で完結できるサービスです。システム利用料・月額費用は無料で、1物件30カットの撮影・補正・納品を18,000円（税抜）からご利用いただけます。

サービスの特長

・土日祝も追加費用なしで通常対応

・キャンセル・日程変更は前日17時まで無料

・納品は2営業日（水・日除く）

・プロカメラマンによる撮影と画像補正で高品質な写真を納品

・撮影対応エリアも拡大中

対応エリア（遠隔地、離島を除く）※2026年5月現在

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、

福岡県、札幌市とその近郊、宮城県、広島県、岡山県、香川県、徳島県

※対応エリア外へのカメラマン手配は、別途出張・交通費を加算することにより、設定が可能です。ご相談ください。

※対応エリア内でも主要市街地から距離が離れている場合及び、当社契約カメラマンがいない地域においては、お客様とご相談の上で地域外のカメラマンをアサインするケースがございます。その際出張費が必要な場合は別途お見積りさせていただきます。



大手不動産仲介会社様、多店舗展開の仲介事業者様、マンションデベロッパー様、戸建て事業者様より継続的にご利用いただいております。

サービス詳細：https://panoramas.jp/photopro/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アクトキューブ フォトプロセス事業部

https://panoramas.jp/contact/form/index.php?id=photopro

■株式会社アクトキューブについて

代表者 ： 代表取締役 犬丸 誉之

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-8-10 グランデ秋葉原5F

代表電話番号 : 03-5812-6166

事業内容： プロカメラマン出張撮影サービス 360°パノラマ撮影・制作・開発 及びWebサイト企画・制作・運営

コーポレートサイト ： https://actcube.jp/

サービスサイト ： https://panoramas.jp/photopro/

アクトキューブは「360°パノラマ撮影代行・制作サービス（ナビパノ）」のカメラマン派遣実績は2003年創業以来18,000戸を超え、「ASP自動パノラマ加工・配信システム（クイックパノ）」は、全国300万戸を超えるデータを加工・配信させていただいています。

また、新築マンション・戸建てを販売される不動産業者様向けに「物件PRサイト制作事業」も立ち上げ、10年で100棟以上のWebサイト制作の実績を積み上げてまいりました。

新たに2024年より、プロカメラマンの出張撮影サービス「フォトプロ」も立ち上げ、全国でサービスを展開中。