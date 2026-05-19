ショート・前髪・毛先のためのプロユース設計。優しく挟んで逃がさない、独自のシルキースムースコーティング搭載。サロン専売『Nobby』から「アレンジアイロン」新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、サロンシェアNo.1(※1)のサロン専売ブランド『Nobby(ノビー)』より、スリム＆薄型ヘッドの「アレンジアイロン NS340A-W」を2026年5月中旬に新発売(※2)いたします。

独自開発の「シルキースムースコーティング」を搭載したスリムプレートが、髪をいたわりながらもしっかりキャッチ。ショートヘアや前髪・毛先などの繊細なデザインから、ニュアンススタイル、ストレート施術までサロンワークでのスタイリングをサポートし、まとまりのある美しい仕上がりとツヤ感を引き出します。

※1：2024年4月～2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)

※2：本製品はサロン専売品です。全国の美容室サロンを通じて、一般のお客様にもご購入いただけます。

ストレート性能とツヤ感が進化

優しく挟んで、逃さない。独自開発「シルキースムースコーティング」

- 独自開発のシルキースムースコーティングにより、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートが、柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。- 髪に優しいプレート設計でストレート性能がアップ。スタイリング力を約23%(※)、ツヤを約12%(※)向上させました。枝毛・切れ毛の発生率も約60%(※)低減し、髪への負担を抑えながらストレートの仕上がりをより高い完成度へ引き上げます。※当社測定法による。当社従来品NIS3001と、当社シルキースムースコーティングのヘアアイロンNS540Aを使用。ご使用方法や髪質によって個人差があります。- 従来機種(NBS500)の片面フロートプレートを見直し、新設計の両面フロートプレートを採用。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾き、髪に密着。軽い力でも髪をキャッチし、細部まで美しいストレートに整えます。

薄型ヘッド＆耐熱フェルトで、ショートヘアや前髪のニュアンス作りも思い通り

握りやすく、疲れにくい。プロ仕様のフォルム設計

- 安定した操作を実現するラウンドハンドルを採用。薄型ボディと耐熱フェルトにより、頭皮や額近くの短い前髪も、根元からスタイリングできます。- 幅約15mmのスリムプレートと、髪の根元までアプローチしやすい最薄部約11.5mm(※)の薄型ヘッドを採用。ショートヘアや前髪・毛先などの繊細なデザインも、指先で毛束をつまむような感覚でスタイリングできます。縮毛矯正のレタッチ施術はもちろん、近年注目されている「曲がる縮毛矯正」など、ニュアンスを残すストレート施術にもおすすめです。※当製品のボディ部において- ヘッド部外側は、『Nobby』ならではの巻き込み固定方式の耐熱フェルトでカバー。カールの多いアレンジ施術でもはがれにくく、生え際や髪の根元、襟足周辺の施術・スタイリング効率を高めます。- 握りやすさを徹底追求したフォルムで、長時間の使用でも疲れにくく、スムーズにスタイリングできます。- パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出します。

最適、快適に。60～200℃の29段階調整とスピーディーな立ち上がり

- 温度は60℃～200℃の範囲で、5℃刻み・29段階の細やかな温度調整が可能。髪質や施術内容、ダメージ状態に合わせて最適な温度を選べて、エクステやウィッグなど幅広い用途で使用できます。- 電源をONにしてから約18秒(※)でスピーディーに立ち上がり、施術準備の時間を短縮。多忙な現場でも快適に使えます。※100℃到達時間 最高温度設定時- プレート温度を5℃刻みで表示。設定温度到達までの目安がひと目で分かり、加熱が完了すると電子音でお知らせします。※消音機能解除時- 仕上がりや施術ニーズに合わせて、熱のかけ方を切り替えられる2つのモードを搭載。髪の状態に合わせて使い分けできます。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿[NORMAL]モード通常使用時のモードです。[POWER]モード使用中に温度の低下を検出すると一時的に出力を上げ、設定温度を維持するモードです。アイロンスルー回数が多い場合でも、すぐに設定温度へ戻ります。クセの強い方や毛髪が太い方への施術におすすめです。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿- 上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱コントロールで過加熱・加熱不足などの熱トラブルを防ぎ、仕上がりの均一感と再現性を高めます。- 前回使用時の温度を自動で設定する温度メモリー機能を搭載。毎回の温度設定の手間を省けます。- 設定後、約5秒で温度ロックがかかります。誤ってボタンに触れても、温度設定が変わる心配がありません。- 開閉ロックリングを左右に回すことで、アイロン部の開口角度を調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや施術スタイルに合わせて角度を変えられるため、操作性が向上します。- 自動電源OFF機能付き。最後の操作から約60分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。

サロンシェアNo.1(※)『Nobby』の技術×快適設計

- ラク抜きプラグを採用。プラグのレバーを押すだけで、簡単にコンセントから引き抜くことができます。- 電源コードの根元部分が360度回転するため、ねじれにくく使いやすい設計です。- クイックコードバンド付き。電源コードをすっきりまとめられ、収納も簡単です。- 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が活かされています。※2024年4月～2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)

製品概要

製品名：アレンジアイロン

型番：NS340A-W

カラー：ホワイト

発売日：2026年5月中旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.nobby-pro.jp/products/iron/ns340a.html

販売先

全国の美容室サロン

美を生み出す、すべての手に。『Nobby』

プロとして手にする道具には、とても大きな責任がある。

その後の歩みに、生き方そのものに、影響を与えるから。

使う人の手の延長として、一緒に美を創造していく『Nobby』。

使いやすさ・信頼性・安全性を超えて、パートナーとなりたい。

これまでも、これからも、Nobbyの願いです。

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立 ：昭和46年（1971年）10月

資本金 ：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

テスコム公式SNSアカウント

テスコム公式 Instagramビューティーアカウント：https://www.instagram.com/tescom_beauty/

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