プロピックルボール 船水雄太選手が日本人男子初のアジアランク1位を記録

Visional

Visionalが支援している、プロピックルボールプレーヤーの船水雄太（ふねみず・ゆうた）選手は、 ピックルボールの世界共通レーティングシステム「DUPR（デューパー）」において、日本人男子初となるアジアランキング1位（男子ダブルス）を記録したことをお知らせいたします（2026年5月11日時点）。また、同種目の世界ランキングでは25位を記録。日本人選手としても、自身としても、過去最高位を更新しました。

米国プロツアー大会で日本人初優勝した船水雄太選手 (C)Lauren Yoon

■直近の米国プロツアー大会で強豪を破り、歴史的勝利

船水選手は、2024年にソフトテニスからピックルボールのプロプレイヤーへ転向し、単身渡米して新競技に挑戦してきました。「日本人初、ピックルボールで世界一を目指す」という目標に向け、現地で着実に実績を積み上げてきた結果、直近の2大会において2週連続で自己ベストを更新（ベスト4、優勝）するという快挙を成し遂げました。この連続した高いパフォーマンスが、今回のアジア1位の記録を大きく引き寄せる要因となりました。

◯PPA 500 San Clemente

結果：男子ダブルス 優勝（現地時間 2026年5月10日）

本大会において、前週の自己記録をさらに塗り替え、日本人初となるPPAツアータイトルを獲得しました。

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000056377.html

◯PPA Atlanta（グランドスラム）

結果：ベスト4（現地時間 2026年5月3日）

PPAツアーの中でも最高峰に位置づけられる「グランドスラム」大会において、世界ランキング上位のペアを次々と撃破し、日本人選手として初の快挙となる4位入賞を果たしました。米国のメディアやファンからは、「ピックルボールの新スタイルを生み出した驚異的なプレーヤー」として大きな注目を浴びました。

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000056377.html

■ 船水雄太 選手コメント

「アトランタ、そしてサンクレメンテでの戦いを通じて、自分のプレーが世界トップレベルに通用するという確信を得ることができました。特にサンクレメンテでの優勝は、日々サポートしてくださる皆様、そして日本で応援してくださる方々と共に掴み取った勝利だと思っています。

今回、DUPRでアジア1位という評価をいただきましたが、これはあくまで一つの通過点です。僕の目標は、米国のトッププロと肩を並べ、世界ランキングの頂点に立つことです。ピックルボールを通じて、日本のアスリートが世界で通用することを証明し続け、このスポーツの魅力をより多くの方に届けていきたいです。これからも応援よろしくお願いします。」

PPA 500 San Clementeでプレーする船水雄太選手 (C)Lauren Yoon

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとするVisionalは、今後も世界で挑戦し続ける船水選手の新しい可能性を支援してまいります。

■ DUPR（デューパー）とは

DUPR（Dreamland Universal Pickleball Rating）は、テニスのITFランキングやゴルフのハンディキャップのように、年齢や性別を問わず、全てのピックルボールプレーヤーを同一の基準（2.000～8.000）で評価する世界共通のレーティングシステムです。独自のアルゴリズムにより、性別や年齢を越えて個々の実力を客観的に数値化できるため、ピックルボールにおいて、プロ・アマを問わず、現在の実力を示す最も客観的な指標として、世界中の大会のシード権やクラス分けに採用されています。

アジアランキング：

https://www.dupr.com/continental-rankings/asia

■今後の予定

2026年7月1日から4日に東京都（アリーナ立川立飛・ドーム立川立飛）で開催される、PPAツアー初の東京開催大会「PPA ASIA 500 Sansan TOKYO OPEN 2026」（公式サイトはこちら：https://www.tbs.co.jp/pickleball-tokyo/ ）にTama Shimabukuro選手とのペアで男子ダブルスに出場を予定しています。

■船水 雄太（ふねみず・ゆうた）選手 プロフィール

5歳から、家族の影響でソフトテニスを始める。2009年、東北高校に入学し、インターハイ団体・個人優勝2冠。2012年、早稲田大学に入学。全日本大学対抗ソフトテニス選手権では4連覇し、団体戦・ダブルス・シングルス全タイトルを獲得。2015年、 大学4年生の時に世界選手権のメンバーに選出され、国別対抗戦で世界一になる。2016年、 全国約200チームあるソフトテニス実業団の最高峰であるNTT西日本に加入し、ソフトテニス日本リーグ10連覇を達成。全日本社会人選手権大会優勝、国体優勝、日本リーグ優勝、日本代表として出場する国際大会で優勝するなど第一線で活躍。2020年よりプロソフトテニスプレイヤーとして活動。

2024年1月より、単身で渡米。2025年3月、米国プロピックルボールリーグ「メジャーリーグ・ピックルボール（Major League Pickleball、略称：MLP）」のクラブ「マイアミ・ピックルボール・クラブ（Miami Pickleball Club）」にドラフトされる。日本人選手として初めてのMLP選手として、ファーストシーズンの後半戦からレギュラー選手として定着し、クラブのプレーオフ進出に貢献。2026年も同クラブの主力選手として再契約が決定。ダブルスの右サイドを専門とし、独特のボレースタイルを有する。1993年生まれ、32歳。青森県出身。

YouTube: ピックルボールジャパンTV（@pickleball-japan）

公式URL：https://aasmanagement.com/profile/yuta_funemizu/

＜参考情報＞

【ピックルボールについて】

アメリカ発祥のピックルボールは、テニスや卓球等の要素を併せ持つラケット競技です。バドミントンと同サイズのコートで、パドルを使い穴の空いたボールを打ち合います。アメリカでは、2025年にピックルボールをプレーした人は2,430万人に達し、2020年から2025年までの5年間で参加人口は479％増加し（※1）、最も急成長しているスポーツのひとつとされています。プロリーグMLPのオーナーには著名人が名を連ね、世界中で市場が急拡大しています。日本でも競技人口が推計約33万人に増加（※2）するなど注目されています。

※1：Sports and Fitness Industry Association

「U.S. Pickleball Participation Statistics」（2026年発表）

https://sfia.org/research/u-s-pickleball-participation/

※2：株式会社ピックルボールワン「【日本のピックルボール市場調査2026】競技人口33万人、潜在1,189万人―“36倍の成長余地”が示す成長初期市場」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000133975.html

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/