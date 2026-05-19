日本発スポーツブランド「BODYMAKER」が 2026年4月1日“狂乱の破壊者”「門口佳佑」選手との スポンサード契約を4年連続更新
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）は、2026年4月から2027年3月末までキックボクサーの「門口佳佑」選手 EX ARESとのスポンサード契約を4年連続更新した。
キックボクシングは、格闘技の一つ。リングを使った打撃系格闘技全般、およびキックやパンチを用いる動作の総称で、ボクシングのルールでは認められていない膝(ひざ)けり、肘(ひじ)打ちが認められている。これに空手の蹴りや投げ技を加えたのがキックボクシングである。数多くの格闘技選手をサポートしてきたBODYMAKERは、“狂乱の破壊者”のニックネームを持つ門口佳佑選手（EX ARES／第5代RISEフェザー級王者）とのスポンサード契約を4年連続更新した。、2024年12月21日(日)ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2024 FINAL"GLORY RISE FEATHER WEIGHT GRAND PRIX"でオートー･ノーナクシンと対戦、判定2-0でみごと勝利した。2026年新たな幕明、“狂乱の破壊者”に、さらに強烈なキックを期待している。
■BODYMAKER格闘技関連商品サイト：
https://www.bodymaker.jp/shop/r/roo_p2/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349539/images/bodyimage1】
名前：門口佳佑（もんぐち けいすけ）
所属：EX ARES
戦績：23戦16勝6敗1分（3KO）
2024.12.21 ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2024 FINAL"GLORY RISE FEATHER WEIGHT GRAND PRIX" VS オートー･ノーナクシン 判定 2-0〇
タイトル：第5代RISEフェザー級王者、那須川天心挑戦者決定トーナメント優勝
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349539/images/bodyimage2】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
キックボクシングは、格闘技の一つ。リングを使った打撃系格闘技全般、およびキックやパンチを用いる動作の総称で、ボクシングのルールでは認められていない膝(ひざ)けり、肘(ひじ)打ちが認められている。これに空手の蹴りや投げ技を加えたのがキックボクシングである。数多くの格闘技選手をサポートしてきたBODYMAKERは、“狂乱の破壊者”のニックネームを持つ門口佳佑選手（EX ARES／第5代RISEフェザー級王者）とのスポンサード契約を4年連続更新した。、2024年12月21日(日)ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2024 FINAL"GLORY RISE FEATHER WEIGHT GRAND PRIX"でオートー･ノーナクシンと対戦、判定2-0でみごと勝利した。2026年新たな幕明、“狂乱の破壊者”に、さらに強烈なキックを期待している。
■BODYMAKER格闘技関連商品サイト：
https://www.bodymaker.jp/shop/r/roo_p2/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
名前：門口佳佑（もんぐち けいすけ）
所属：EX ARES
戦績：23戦16勝6敗1分（3KO）
2024.12.21 ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2024 FINAL"GLORY RISE FEATHER WEIGHT GRAND PRIX" VS オートー･ノーナクシン 判定 2-0〇
タイトル：第5代RISEフェザー級王者、那須川天心挑戦者決定トーナメント優勝
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349539/images/bodyimage2】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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