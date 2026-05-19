結び目を作成しないという新提案。「Q-FIX Knotless アンカー」を発売

スミス・アンド・ネフュー株式会社 スポーツメディスン事業部 （本社：東京都港区 事業部長：横山貴之）は、2026年3月1日より、Q-FIXシリーズのラインナップとしてノットレス（結紮不要）アンカー「Q-FIX Knotless アンカー」の販売を開始いたしましたので、お知らせいたします。

本製品は、整形外科領域における肩関節/肘関節/股関節/膝関節/足関節の靱帯や腱などの軟部組織修復などに使用されるノットレス（結紮不要）タイプのオールスーチャーアンカーです。

背景：医療従事者の手術手技選択の多様化

整形外科・スポーツ領域では、症例や術式に応じた縫合材やインプラント選択の幅が求められています。

Q-FIXシリーズは、アンカーサイズやスーチャータイプの豊富なバリエーションにより、医療従事者のニーズに対応することが可能です。

こうしたシリーズ展開の中で、今回発売した「Q-FIX Knotless アンカー」は、結紮(けっさつ：血管や管状のものを糸などでしばって止めること)を必要としないスーチャーアンカーになり、医療従事者のインプラント選定の選択肢を広げます。

「Q-FIX Knotless アンカー」の主な特長

1) 機械的にインプラントを展開することによる強固な固定力

骨内にインプラントを留置する操作を機械的に行うことで、皮質骨2㎜下の骨孔内に球体状のアンカーが留置されます。留置の際にはアンカー部に140Nの力を加えます。それらの操作により、アンカーは骨に360度接し、高い固定力を作り上げることができます。1-10

2）結紮操作が不要になることによる手術の簡素化を期待

結 紮が必要なノッテッドアンカーは組織を固定する際に結び目を作成する必要がありますが、Q-FIX Knotlessアンカーはチャイニーズフィンガーストラップ機構を採用することにより結紮操作を必要としないため、結び目を作る操作がなくなることで手術を簡素化することが期待できます。

3）縫合糸の豊富なバリエーション

縫合糸は糸タイプ／TAPEタイプ各2色のバリエーションを備えており、糸タイプは2号糸のR-ULTRABLAIDを採用し、TAPEタイプは1.5㎜幅のR-MINITAPEを採用し、多種多様な手技に対応することができます。

今後もスミス・アンド・ネフューは、スポーツメディスン領域における製品・情報提供を通じて、医療従事者の手技を支援するとともに、患者さんの治療における負担に配慮した選択肢の拡充に努めてまいります。

【製品情報】

販売名：Q-FIX Knotless アンカー

医療機器承認番号：30700BZX00255000

発売日：2026年3月1日

製品ページ：https://www.smith-nephew.com/ja-jp/health-care-professionals/products/sports-medicine/q-fix-all-suture-anchor-shoulder

【企業情報】

社名 スミス・アンド・ネフュー株式会社, Smith ＆ Nephew KK （英文名）

本社所在地 〒105-5114 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング 南館14階

代表取締役 坪井 一晴

【スミス・アンド・ネフューについて】

Smith+Nephewは、様々なテクノロジーを活用して、人々の生活の質の向上に貢献できるように努めています。私たちはこれを「Life Unlimited」と呼んでいます。

全世界18,000人の従業員が日々このミッションに取り組み、整形外科や創傷治療分野、スポーツ整形外科、耳鼻咽喉科領域における新しい技術の開発、そしてその発展を通じて、患者様の生活に貢献しています。

1856年に英国のHullで設立され、現在は100ヵ国以上で事業を展開し、2025年の年間売上高は58億ドルでした。また、FTSE 100 (LSE:SN、NYSE: SNN)の1社でもあります。

Smith+Nephewウェブサイト：

https://www.smith-nephew.com/ja-JP/

本資料は、日本国内にお住まいのステークホルダーの皆さまに向けて、スミス・アンド・ネフュー株式会社の最新の取り組み状況をご報告することを目的に、報道関係者向けに公開したものです。特定製品の販売促進を意図したものではありません。

引用, Reference

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5. Nagra NS, Zargar N, Smith RD, Carr AJ. Mechanical properties of all-suture anchors for rotator cuff repair. Bone Joint Res. 2017;6(2):82-89.

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8. ArthroCare Corporation PRODUCT SPECIFICATION, Q-Fix Soft Anchor System, (Catalog #s 25-1800, 25-2800, 72290123), DHF 48121. P/N 48159 Rev.L.

9. Smith and Nephew 2024. Q-FIX KNOTLESS Claims Report. Internal Report 10141818 Rev

10. Smith+Nephew 2024 Internal Report, 10141818 Rev A.