『装甲悪鬼村正』のオンラインくじ「eeoくじ」が販売中！“水着”をテーマにした描き下ろしイラスト使用のグッズが豪華景品に♪

株式会社Ａ３

スラッシュダークADV『装甲悪鬼村正』のオンラインくじ「eeoくじ」が登場！ 通販サイト「eeo Store online」で、2026年5月31日(日)まで販売中です。

「eeoくじ」の景品には『装甲悪鬼村正』原画担当“なまにくATK”による新規描き下ろしイラストを使用。今回のイラストは“水着”がテーマ。三世村正、大鳥香奈枝、足利茶々丸の魅惑の水着姿は眼福……！ また、作品の思い出に浸れる公式イラストを使用したグッズも景品に。

ファン必見の景品ばかりが集まった『装甲悪鬼村正』の「eeoくじ」の魅力をご紹介します♪

▼通販でのご注文はこちらから！▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/7853?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1126(https://eeo.today/store/101/title/7853?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1126)

販売情報

販売期間：2026年5月15日(金)～5月31日(日)

販売価格：1回880円（税込）

お届け日：2026年7月下旬頃予定

決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/7853?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1126)

“水着”テーマの描き下ろしイラストを使用したS賞からD賞までの景品が登場

【景品一覧】

S賞：Tシャツ（全1種）

A賞：B2横タペストリー（全1種）

B賞：アクリルスタンド（全6種）

C賞：アクリルカード（全6種）

D賞：コルクコースター（全6種）

※B賞、C賞、D賞はランダムで1種が当たります。

S賞：Tシャツ（全1種）

『装甲悪鬼村正』の「eeoくじ」の中で、一番レアなS賞はTシャツ！ LサイズのTシャツには、三世勢州千子右衛門尉村正とともに、作品のキャッチコピーである「これは英雄の物語ではない。英雄を志す者は無用である。」をデザインしました。

なお、S賞は「eeoくじ」を1会計で50回購入すると確実にゲットできます。詳細は画像をチェック！

A賞：描き下ろしB2横タペストリー（全1種）

夏らしい背景とあわせて、三世村正、大鳥香奈枝、足利茶々丸の描き下ろしイラストを大きくデザインしたB2横タペストリーがA賞に！

およそ縦73cm×横52cmとビッグサイズなので、お部屋に飾れば、家にいながらも南国気分を味わえるかも？

B賞：アクリルスタンド（全6種）

B賞のアクリルスタンドは、縦横最大15cm。描き下ろしイラストとともに公式イラストを使用したグッズも景品に登場しました。三世村正たちのポージングや表情をたっぷりとご堪能ください♪

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C賞：アクリルカード（全6種）

描き下ろしイラスト＆公式イラストの美麗ビジュアルに、思わず釘付けになってしまうデザインのアクリルカードがC賞に登場！

大きさはおよそ7cm×9cmとカバンなどにもしまいやすく、また、やや厚みがあるので、コレクションとしてデスクなどにも飾れるアイテムです。

D賞：コルクコースター（全6種）

D賞のコルクコースターはおよそ直径9cm×厚さ0.3cmのサイズで、これからの季節、冷たいドリンクを飲む際に役立ちます！ コースターとして使う以外に、お部屋に飾ってコルクのナチュラル感を楽しむのも◎

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(c)2009 NITRO ORIGIN

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

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eeo Stage：https://eeo.today/stage/

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