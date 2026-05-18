『Studyplus』ブランドロゴをリファイン 「学習時間が積み上がっていく」モチーフはそのままに、より現代的な表現へ

スタディプラス株式会社

スタディプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣瀬高志、以下スタディプラス）は、コーポレートロゴおよび学習管理アプリ「Studyplus」のロゴをリファインしたことを発表いたします。※リファイン（既存デザインのモチーフを継承しつつ、細部を磨き直す手法）

2013年に策定した現行ロゴから約13年、Studyplusの根幹である「学習時間が積み上がっていく様子」というロゴのモチーフはそのままに、より現代的なフォルムと配色へと進化させました。





Studyplusロゴ



■ トレンドやタッチポイントの変化を受け、印象に残りやすいロゴへ

旧ロゴが2013年に策定されて以来、学習者と学習支援者から信頼を寄せられてきました。一方で、デザイントレンドの変化、端末解像度の進化、デジタルとオフラインをまたぐ多様なタッチポイントの拡大により、より視認性が高く、あらゆる環境で安定して認識されるロゴへの進化が必要となっています。これを機にロゴをリファインし、より多くの学習者や学習支援者にとって印象に残りやすいロゴへと整えてまいります。



■ コンセプトは「学習時間が一段一段、積み上がっていく様子」

Studyplusのロゴは「学習時間が一段一段、積み上がっていく様子」をモチーフにしています。

記録するたびに増えていく学習の積層が、学ぶ人の歩みそのものを表しています。

新ロゴと旧ロゴの比較画像

新ロゴと旧ロゴの比較画像

アプリアイコン

Studypアプリアイコン

このモチーフは旧ロゴから一貫して受け継がれているものです。新ロゴでは、従来の柔らかくて優しい印象を保ちながら、現代的で洗練されたデザインへと進化させました。鉛筆の傾きの角度は新しいロゴタイプのベースラインへとつながり、マーク全体としてまとまり感と安定感を実現しています。

■ 文房具らしい親しみと安定感を両立するカラーパレットへ

Studyplusを象徴する4色のメインカラー（Azure／Turquoise／Yellow／Pink）はそのままに、より明るく現代的なトーンへと調整しました。。Navy／Beigeをサポートカラーとして展開し、学習者にとって身近な文房具らしい親しみと、ブランドとしての安定感を両立するカラーパレットへと整えています。

■ 導入スケジュール

新しいロゴは、2026年5月18日より順次導入予定です。Studyplus公式サイト、アプリケーション、広告・マーケティング資料などの各種メディアに展開いたします。Studyplus for School／Studyplus Adsなどの関連サービスにも順次反映してまいります。

■学習管理アプリ「Studyplus」概要

「Studyplus」は、日々の勉強記録を可視化し、学習者同士でシェアして励まし合うことができる学習管理アプリです。学習モチベーションの維持向上をサポートするとともに、志望校や目標、将来の夢に関する情報を提供し、未来の選択肢を広げます。累計会員数1000万人以上、大学受験生の２人に１人以上が利用しています。

https://www.studyplus.jp/

※アプリダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id505410049

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.studyplus.android.app

■スタディプラス株式会社 概要

- 所在地：東京都千代田区神田駿河台２丁目５－12 NMF駿河台ビル４階- 代表取締役：廣瀬高志- 事業内容：学習管理アプリ「Studyplus」、若年層向けマーケティングソリューション「Studyplus Ads」、教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」の提供- 設立：2010年５月20日- https://info.studyplus.co.jp/